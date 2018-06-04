В Сочи живущие в бараках 42 семьи записали видеообращение Путину и попросили решить проблему с жильем

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи жители ПМК-4 (Передвижной механизированной колонны) записали видеообращение президенту Владимиру Путину, в котором попросили решить вопрос с их временным жильем

«С 1980 года нам, работникам объединения "Росколхозкурортстрой", переименованный в дальнейшем в трест "Сочиагрокурортстрой", приспособили под жилье помещения на территории Дагомысского комбината строительных материалов ПМК в связи с тем, что жилья у нас не было. Наше предприятие ликвидировалось и компания обязана была сформировать жилой фонд под домами и передать его на баланс администрацию Сочи. В свою очередь этого сделано не было», — говорится в обращении, которое зачитывает одна из местных жительниц.

Теперь 42 семьи фактически считают себя бездомными. Жители отмечают, что обращались в различные инстанции, в том числе, в мэрию. Однако помощи им не оказали.

Видеобращение направили президенту для программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Как сообщали Юга.ру, 16-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным назначена на 7 июня.

Владимир Путин Жилье Недвижимость Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи
Представители семьи Романовых сообщили, что спокойно относятся к «безумию госпожи Поклонской»
В Сочи в вольерный комплекс выпустят леопарда из «Сафари-парка» Геленджика
В Краснодаре запретят остановку машин на участке Кубанской Набережной
В Краснодаре объявили в розыск подозреваемого в убийстве продавщицы
На курорте «Роза Хутор» запустили программу с квестами и викторинами «Детская горная академия»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале