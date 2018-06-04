В Сочи живущие в бараках 42 семьи записали видеообращение Путину и попросили решить проблему с жильем

В Сочи жители ПМК-4 (Передвижной механизированной колонны) записали видеообращение президенту Владимиру Путину, в котором попросили решить вопрос с их временным жильем

«С 1980 года нам, работникам объединения "Росколхозкурортстрой", переименованный в дальнейшем в трест "Сочиагрокурортстрой", приспособили под жилье помещения на территории Дагомысского комбината строительных материалов ПМК в связи с тем, что жилья у нас не было. Наше предприятие ликвидировалось и компания обязана была сформировать жилой фонд под домами и передать его на баланс администрацию Сочи. В свою очередь этого сделано не было», — говорится в обращении, которое зачитывает одна из местных жительниц.

Теперь 42 семьи фактически считают себя бездомными. Жители отмечают, что обращались в различные инстанции, в том числе, в мэрию. Однако помощи им не оказали.

Видеобращение направили президенту для программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».