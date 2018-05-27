Путин проведет прямую линию 7 июня

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16-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным назначена на 7 июня

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Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» в 12:00, сообщается на сайте Кремля.  

Путин ответит на вопросы граждан. Их будут принимать с 27 мая до конца программы 7 июня. 

Вопрос можно задать по телефону, в СМС-сообщении, через сайт программы, мобильное приложение или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в формате текста или видеоролика.

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Позвонить в Единый центр обработки сообщений можно из любой точки страны по номеру 8-800-200-40-40, из-за границы — +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы в СМС и ММС будут принимать на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов. 

Во время эфира пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live» смогут выйти на прямую видеосвязь со студией.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным останется прежней, но будет технологически обогащена, передает RT.

как сообщали Юга.ру, 15-я прямая линия президента состоялась 15 июня 2017 года, ее посмотрели более 6 млн россиян.

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