Путин проведет прямую линию 7 июня

16-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным назначена на 7 июня

Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» в 12:00, сообщается на сайте Кремля.

Путин ответит на вопросы граждан. Их будут принимать с 27 мая до конца программы 7 июня.

Вопрос можно задать по телефону, в СМС-сообщении, через сайт программы, мобильное приложение или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в формате текста или видеоролика.