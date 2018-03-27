В Крыму определили территорию под игорную зону

Глава Крыма Сергей Аксенов 27 марта заявил, что игорную зону создадут на юге полуострова

«Это участок в Кацивели. Сейчас идет формирование законодательной базы, будут проведены общественные слушания. Со всеми органами государственной власти оговорено. Есть крупный оператор, который готов зайти на эту сферу. Предварительный срок ввода в эксплуатацию объектов казино — конец 2019 года», — сказал глава Крыма.

Аксенов отметил, что презентацию проекта планируют провести в апреле в рамках Ялтинского международного экономического форума. По его словам, на мероприятии покажут, как будет выглядеть казино, сообщает «Интерфакс».