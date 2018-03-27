В Крыму определили территорию под игорную зону
Глава Крыма Сергей Аксенов 27 марта заявил, что игорную зону создадут на юге полуострова
«Это участок в Кацивели. Сейчас идет формирование законодательной базы, будут проведены общественные слушания. Со всеми органами государственной власти оговорено. Есть крупный оператор, который готов зайти на эту сферу. Предварительный срок ввода в эксплуатацию объектов казино — конец 2019 года», — сказал глава Крыма.
Аксенов отметил, что презентацию проекта планируют провести в апреле в рамках Ялтинского международного экономического форума. По его словам, на мероприятии покажут, как будет выглядеть казино, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Крыму. Изначально предполагалось, что казино на полуострове будут облагаться по максимальной налоговой ставке — ежемесячно в бюджет республики будет поступать 125 тыс. рублей с одного процессингового центра букмекерской конторы.
С 2009 года вне специально созданных региональных зон азартные игры можно проводить только в букмекерских конторах и тотализаторах. В РФ действует несколько игровых зон, расположенных в Калининградской области, Краснодарском, Приморском, Алтайском краях. На Кубани функционирует игорная зона «Азов-Сити» в Щербиновском районе и «Сочи Казино и Курорт» в поселке Красная Поляна.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.