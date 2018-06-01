Путин во время прямой линии позвонит губернаторам
Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин будет общаться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи
Видеоконференцию используют, если президенту понадобится задать вопрос чиновнику или главе субъекта Федерации в ответ на обращение или жалобу граждан. Об этом РБК сообщили источник в руководстве одного из регионов и собеседник, близкий к Кремлю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос журналистов о том, правда ли на прямой линии используют новый формат общения президента с главами регионов.
Читайте также:
Один из источников РБК рассказал, что администрация президента попросила губернаторов смотреть прямую линию и не уходить в отпуска. Во время прямой линии президент может дать непосредственное поручение, и губернаторы должны быть готовы. Главы регионов должны оперативно отреагировать на просьбу или пожелание Путина разобраться с какой-либо проблемой.
В предыдущие года такие просьбы не поступали, просмотр прямой линии оставался на совести каждого губернатора. Также в 2018 году будет прямое включение с Крымского моста, уточнили собеседники РБК.
Как сообщали Юга.ру, 16-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным назначена на 7 июня.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.