В Ростове ветеринара центра безнадзорных животных будут судить за жестокие убийства собак

В Ростове-на-Дону прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ветеринара муниципального центра безнадзорных животных (ЦБЖ), обвиняемой в жестоком обращении с ними

По данным следствия, в 2017 году врач в течение нескольких месяцев вводила животным ЦБЖ высокоопасное вещество «Адилин», которое законом запрещено к использованию, так как вызывает мучительную смерть в виде удушья без потери сознания. Таким образом обвиняемая усыпила 71 собаку.

Трупы животных в рефрижераторе ЦБЖ обнаружили в ноябре прошлого года волонтеры организации. Выяснилось, что ЦБЖ заключил договор с организацией «Служба Бася» на отлов, стерилизацию и эвтаназию бездомных животных. Питомцев, которых в центре должны были лечить и содержать, там усыпляли. Акты о проведении эвтаназии животных подписывал директор приюта, передает DonDay.

Как сообщали Юга.ру, ранее на работу организации «Службы Бася» жаловались жители Сочи. У трассы в поселке Гизель-Дере они нашли мертвых собак, в ходе проверки правоохранители выяснили, что животных убивали сотрудники «Службы Бася», которые по условиям контракта должны были доставлять животных в приют и стерилизовать. После местные власти расторгли контракт со службой.

Отметим, что бывший директор ростовского ЦБЖ привлекался к уголовной ответственности за махинации со средствами организации, к которых, в частности, участвовал и директор ООО «Служба Бася».