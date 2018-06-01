В Ростове ветеринара центра безнадзорных животных будут судить за жестокие убийства собак
В Ростове-на-Дону прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ветеринара муниципального центра безнадзорных животных (ЦБЖ), обвиняемой в жестоком обращении с ними
По данным следствия, в 2017 году врач в течение нескольких месяцев вводила животным ЦБЖ высокоопасное вещество «Адилин», которое законом запрещено к использованию, так как вызывает мучительную смерть в виде удушья без потери сознания. Таким образом обвиняемая усыпила 71 собаку.
Трупы животных в рефрижераторе ЦБЖ обнаружили в ноябре прошлого года волонтеры организации. Выяснилось, что ЦБЖ заключил договор с организацией «Служба Бася» на отлов, стерилизацию и эвтаназию бездомных животных. Питомцев, которых в центре должны были лечить и содержать, там усыпляли. Акты о проведении эвтаназии животных подписывал директор приюта, передает DonDay.
Как сообщали Юга.ру, ранее на работу организации «Службы Бася» жаловались жители Сочи. У трассы в поселке Гизель-Дере они нашли мертвых собак, в ходе проверки правоохранители выяснили, что животных убивали сотрудники «Службы Бася», которые по условиям контракта должны были доставлять животных в приют и стерилизовать. После местные власти расторгли контракт со службой.
Отметим, что бывший директор ростовского ЦБЖ привлекался к уголовной ответственности за махинации со средствами организации, к которых, в частности, участвовал и директор ООО «Служба Бася».
В декабре 2017 года в России был принят закон, ужесточающий наказание живодерам. Так, за жестокое обращение с животными уголовное наказание усилилось до пяти лет лишения свободы.
Напомним, на решение проблемы бездомных собак и кошек — стерилизацию, прививки и поиск новых хозяев — Ростову-на-Дону в 2018 году было выделено 10,1 млн рублей.
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