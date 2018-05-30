«Альфа-Банк» предложил своим клиентам выйти на поле во время матча ЧМ-2018

«Альфа-Банк» подготовил специальное предложение для своих клиентов — обладателей карты чемпионата мира по футболу, а также представителей бизнеса

Клиенты, которые за время пользования картой или бонусной программой ФИФА успели накопить достаточное количество баллов, могут получить два билета на один из матчей мундиаля, а также получить бонус — посмотреть игру с углового флажка поля за 10 минут до финального свистка.

Те, кто уже приобрел один билет на матч по промо-акции или в рамках бонусной программы ФИФА, получат возможность пригласить с собой друга. На кромку поля недалеко от ворот смогут выйти два болельщика. Это будет возможно на матчах в Сочи, Ростове, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.

«Увидеть чемпионат мира по футболу в своей стране — большое счастье. Посмотреть матч чемпионата мира в паре метров от поля — опыт, который останется в памяти на всю жизнь и который точно стоит того, чтобы воспользоваться бонусной программой, дающей эту возможность», — отметил главный редактор портала Sports.ru, ведущий авторского шоу «вДудь», амбассадор «Альфа-Банка» Юрий Дудь.