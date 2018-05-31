В России предложили создать антинаркотическую киберполицию
В России предложили в составе Министерства внутренних дел создать оперативные подразделения антинаркотической киберполиции
С инициативой выступили авторы проекта «Трезвая Россия». Разработки планируют направить в администрацию президента, Правительство РФ и МВД. Руководителем проекта стал Султан Хамзаев.
По его мнению, способы вовлечения молодежи в потребление наркотиков постоянно изменяются. Для распространения наркотиков используют интернет, социальные сети, чаты, форумы, мессенджеры.
«Для защиты граждан от наркозависимости, а также для поиска, борьбы и ликвидации нелегальных каналов сбыта запрещенных веществ, правоохранителям необходимо постоянно оперативно создавать и применять обновленные инструменты и методики. Распространение наркотиков через интернет — это киберпреступность. Поэтому должна быть киберполиция, которая будет бороться с такими каналами распространения и уничтожать их, а также искать непосредственных получателей выгоды», — сказал автор проекта.
Хамзаев пояснил, что киберполиция в составе МВД должна получить права вести розыск организаторов наркотрафика за пределами России, сообщает RT.
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