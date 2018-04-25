В Ингушетии для борьбы с вербовщиками террористов решили создать интернет-дружины

Ингушетия

Распечатать

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в республике усилят борьбу с пропагандистской и вербовочной деятельностью террористических организаций

Об этом он сообщил во время заседания совета безопасности республики. На совещании обсудили борьбу с миграцией террористов с Ближнего Востока, а также меры по недопущению деятельности террористов на территории Северного Кавказа.

«В числе важных вопросов считаю тему противодействия пропагандистской и вербовочной деятельности в соцсетях путем создания интернет-дружин из граждан, которым небезразлична судьба республики», — сказал Евкуров.

Планируется, что координировать работу по созданию интернет-дружин будет республиканский совет безопасности. По мнению главы Ингушетии, в качестве профилактики в противодействии терроризму необходимо патриотическое воспитание молодежи, сообщает ТАСС.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в России для защиты интернета предложили создать казачьи кибердружины. Планируется, что они будут бороться с вербовщиками террористов в соцсетях. 

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда в апреле заявил, что Союз казачьей молодежи позволяет «оттаскивать школьников от компьютеров».

Интернет Молодежная политика Социальные сети Терроризм Юнус-Бек Евкуров
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале