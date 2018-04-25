В Ингушетии для борьбы с вербовщиками террористов решили создать интернет-дружины

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в республике усилят борьбу с пропагандистской и вербовочной деятельностью террористических организаций

Об этом он сообщил во время заседания совета безопасности республики. На совещании обсудили борьбу с миграцией террористов с Ближнего Востока, а также меры по недопущению деятельности террористов на территории Северного Кавказа.

«В числе важных вопросов считаю тему противодействия пропагандистской и вербовочной деятельности в соцсетях путем создания интернет-дружин из граждан, которым небезразлична судьба республики», — сказал Евкуров.

Планируется, что координировать работу по созданию интернет-дружин будет республиканский совет безопасности. По мнению главы Ингушетии, в качестве профилактики в противодействии терроризму необходимо патриотическое воспитание молодежи, сообщает ТАСС.