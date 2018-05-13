ФК «Ростов» обыграл «Урал» в последнем матче сезона РФПЛ
Футбольный клуб «Ростов» 13 мая на домашнем поле обыграл «Урал» из Екатеринбурга
Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.
В первом тайме командам не удалось забить ни одного гола. На 57-й минуте второго тайма единственный гол забил Алексей Ионов. Итог игры — 1:0.
ФК «Ростов» оказался на 11-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. В активе команды 37 баллов.
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