ФК «Ростов» обыграл «Урал» в последнем матче сезона РФПЛ

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ростов» 13 мая на домашнем поле обыграл «Урал» из Екатеринбурга

Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.

В первом тайме командам не удалось забить ни одного гола. На 57-й минуте второго тайма единственный гол забил Алексей Ионов. Итог игры — 1:0.

ФК «Ростов» оказался на 11-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. В активе команды 37 баллов.

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