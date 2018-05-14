ФК «Ростов» не получил лицензию на следующий игровой сезон

Ростовская область

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ФК «Ростов» не получил лицензию РФС на следующий игровой сезон. Команде было также отказано в выдаче лицензии УЕФА на сезон 2018/19

«По итогам заседания комиссии РФС трем футбольным клубам в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) было отказано в выдаче Лицензии РФС: ФК "Амкар", ФК "Тосно",  ФК "Ростов"», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Также футбольному клубу «Ростов» было отказано в выдаче лицензии УЕФА на спортивный сезон 2018/2019.

У футбольных клубов есть возможность подать апелляцию.

Как сообщил «Ъ-Юг» министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, ФК «Ростов» не получил лицензию на новый сезон из-за перехода на стадион «Ростов-Арена».

«Сейчас готовятся все документы, в ближайшее время мы решим эту проблему и получим лицензию», — пояснил чиновник. Кроме того, минспорта рассказал, что все долги ФК «Ростов» планирует погасить до начала нового сезона.

Как писали Юга.ру, бывший игрок «Ростова» Сесар Навас намерен отсудить у клуба более 1 млн евро.

13 мая «Ростов» на домашнем поле обыграл «Урал» из Екатеринбурга. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметил, что доволен работой главного тренера дончан Валерия Карпина.

Ростов-на-Дону РФС ФК «Ростов»
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