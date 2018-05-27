«Ростов» выкупил у «Спартака» полузащитника Зуева

Полузащитник Александр Зуев продолжит выступать за футбольный клуб «Ростов»

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года «Ростов» арендовал Зуева у московского «Спартака».

27 мая клубы заключили трансферный контракт о переходе Александра Зуева в «Ростов» на постоянной основе. Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано на четыре года, передает пресс-служба желто-синих.

«За минувший год «Ростов» стал для меня клубом, в котором я по-настоящему счастлив. Уверен, что именно здесь я смогу прогрессировать как игрок и помогать команде добиваться намеченных целей. Хочу выразить слова благодарности руководству клуба за успешные и продуктивные переговоры. Хочу также поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и красно-белых болельщиков за все те годы, что я провел в Москве», — сказал Зуев.

В минувшем сезоне полузащитник выступил в 25 матчах чемпионата страны и двух поединках Кубка России, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

В составе «Спартака» Александр Зуев стал чемпионом России сезона-2016/17. Регулярно получает вызов в молодежную сборную России. В 2013 году стал чемпионом Европы в возрастной категории до 17 лет, в 2015 году выиграл серебро чемпионата Европы в категории до 19 лет.