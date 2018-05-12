«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 12 мая провел заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода»
Игра прошла на паркете комплекса «Нагорный» и завершилась в овертайме со счетом 92:86 (17:23, 18:19, 20:19, 21:15, 16:10).
Таким образом «Локо» с 17 победами и 7 поражениями вышел в раунд плей-офф с третьего места. Нижегородская команда завершила регулярный тутнир на седьмой строчке Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком в составе железнодорожников стал Брайан Квале, набравший 17 очков. По 11 очков занесли на счет «Локомотива» Марди Коллинз, Йонас Мачюлис и Фрэнк Элегар.
С трибун за поединком наблюдали 1 тыс. 812 болельщиков.
Овертайм в Нижнем Новгороде! pic.twitter.com/D0l5JyjJBM— VTB United League (@VTBUL) May 12, 2018
В 1/4 финала Единой лиги ВТБ команда Саши Обрадовича встретится с подмосковными «Химками». Первый матч серии до трех побед назначен на 23 мая в Краснодаре, вторая и третья игры состоятся 26 и 28 мая в Химках. Если понадобится, решающие игры пройдут в Краснодаре 31 мая и 2 июня.
Ð¡ÐµÑ‚ÐºÐ° Ð¿Ð»ÐµÐ¹-Ð¾Ñ„Ñ„ 2018 �� @cskabasket - @vefriga@unicsbasket - @BC_NN@lokobasket - @Khimkibasket@zenitbasket - @AvtodorSaratov— VTB United League (@VTBUL) May 12, 2018
ÐšÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€ÑŒ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°ÑƒÐ½Ð´Ð° Ñƒ Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÐ°Ð¹Ñ‚Ðµ ��https://t.co/OUckZU8Rty pic.twitter.com/Nx5bLaxeGm
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.