«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 12 мая провел заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода»

Игра прошла на паркете комплекса «Нагорный» и завершилась в овертайме со счетом 92:86 (17:23, 18:19, 20:19, 21:15, 16:10).

Таким образом «Локо» с 17 победами и 7 поражениями вышел в раунд плей-офф с третьего места. Нижегородская команда завершила регулярный тутнир на седьмой строчке Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе железнодорожников стал Брайан Квале, набравший 17 очков. По 11 очков занесли на счет «Локомотива» Марди Коллинз, Йонас Мачюлис и Фрэнк Элегар.

С трибун за поединком наблюдали 1 тыс. 812 болельщиков.