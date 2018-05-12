«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 12 мая провел заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода»

Игра прошла на паркете комплекса «Нагорный» и завершилась в овертайме со счетом 92:86 (17:23, 18:19, 20:19, 21:15, 16:10).

Таким образом «Локо» с 17 победами и 7 поражениями вышел в раунд плей-офф с третьего места. Нижегородская команда завершила регулярный тутнир на седьмой строчке Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе железнодорожников стал Брайан Квале, набравший 17 очков. По 11 очков занесли на счет «Локомотива» Марди Коллинз, Йонас Мачюлис и Фрэнк Элегар.

С трибун за поединком наблюдали 1 тыс. 812 болельщиков.

Читайте также:

В 1/4 финала Единой лиги ВТБ команда Саши Обрадовича встретится с подмосковными «Химками». Первый матч серии до трех побед назначен на 23 мая в Краснодаре, вторая и третья игры состоятся 26 и 28 мая в Химках. Если понадобится, решающие игры пройдут в Краснодаре 31 мая и 2 июня.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Локомотив-Кубань» в овертайме проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ
Болельщики раскупили все билеты на последней матч «Краснодара» в сезоне
В Ставрополе бетономешалка упала на «Ниву», погибли два человека
Мэр Краснодара сыграл в пляжный волейбол с жителями Юбилейного микрорайона
На Ставрополье в ДТП ребенок вылетел из перевернувшейся машины и погиб
«Кубань» сыграла вничью с «Томью» в последнем матче сезона

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале