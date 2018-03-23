Дерипаска попал в список миллиардеров с наибольшим доходом — Forbes

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Бизнесмен Олег Дерипаска занял седьмое место в списке миллиардеров с наибольшим доходом

Рейтинг составил журнал Forbes. Список отличается от топа богатейших бизнесменов — тут оцениваются реальные деньги, полученные за продажу активов или в виде дивидендов.

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Олег Дерипаска занял седьмое место с результатом 760 млн долларов. Источником дохода журнал назвал продажу акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag. В ноябре 2017 года холдинг En+, объединяющий алюминиевые и электроэнергетические активы Дерипаски, провел IPO на Лондонской и Московской биржах. Во время размещения бизнесмен продал акции на 500 млн долларов, еще 1 млрд долларов холдинг получил от продажи акций.

Возглавил рейтинг бизнесмен Кирилл Шамалов с результатом 2,3 млрд долларов. Источником его дохода назвали дивиденды и продажа акций «Сибура».

Как сообщали Юга.ру, в феврале Олег Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. На его должность назначен генеральный директор ОК «Русал» Владислав Соловьев.

Бизнес-сообщество Олег Дерипаска
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