Дерипаска попал в список миллиардеров с наибольшим доходом — Forbes
Бизнесмен Олег Дерипаска занял седьмое место в списке миллиардеров с наибольшим доходом
Рейтинг составил журнал Forbes. Список отличается от топа богатейших бизнесменов — тут оцениваются реальные деньги, полученные за продажу активов или в виде дивидендов.
Олег Дерипаска занял седьмое место с результатом 760 млн долларов. Источником дохода журнал назвал продажу акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag. В ноябре 2017 года холдинг En+, объединяющий алюминиевые и электроэнергетические активы Дерипаски, провел IPO на Лондонской и Московской биржах. Во время размещения бизнесмен продал акции на 500 млн долларов, еще 1 млрд долларов холдинг получил от продажи акций.
Возглавил рейтинг бизнесмен Кирилл Шамалов с результатом 2,3 млрд долларов. Источником его дохода назвали дивиденды и продажа акций «Сибура».
Как сообщали Юга.ру, в феврале Олег Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. На его должность назначен генеральный директор ОК «Русал» Владислав Соловьев.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.