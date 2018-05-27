Жители России до 2 июня смогут невооруженным глазом увидеть полет МКС

На территории России до 2 июня можно будет невооруженным глазом наблюдать пролет Международной космической станции

МКС можно будет заметить невооруженным глазом после 22:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды, рассказали в пресс-службе Московского планетария. Для наблюдения не понадобятся оптические приборы: МКС перемещается очень быстро, и ее сложно поймать с помощью телескопа или бинокля.

Космическая станция ходит с запада на восток и делает один виток примерно за полтора часа. Увидеть МКС с Земли становится возможным, когда сходятся несколько факторов: станцию освещает Солнце и на определенном отрезке траектории она отражает солнечный свет, как Луна. Такие условия периодически совпадают в разных частях Земли, в этом году период видимости наступил 25 мая.

Рассчитать время и траекторию полета МКС для определенного региона можно на сайте heavens-above.com. Для этого нужно выбрать свое местоположение в панели в правом верхнем углу, а затем указать на главной странице раздел «Cпутники — МКС».

Так, жители Краснодара и края смогут наблюдать космическую станцию несколько раз за ночь.