Жители России до 2 июня смогут невооруженным глазом увидеть полет МКС
На территории России до 2 июня можно будет невооруженным глазом наблюдать пролет Международной космической станции
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МКС можно будет заметить невооруженным глазом после 22:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды, рассказали в пресс-службе Московского планетария. Для наблюдения не понадобятся оптические приборы: МКС перемещается очень быстро, и ее сложно поймать с помощью телескопа или бинокля.
Космическая станция ходит с запада на восток и делает один виток примерно за полтора часа. Увидеть МКС с Земли становится возможным, когда сходятся несколько факторов: станцию освещает Солнце и на определенном отрезке траектории она отражает солнечный свет, как Луна. Такие условия периодически совпадают в разных частях Земли, в этом году период видимости наступил 25 мая.
Рассчитать время и траекторию полета МКС для определенного региона можно на сайте heavens-above.com. Для этого нужно выбрать свое местоположение в панели в правом верхнем углу, а затем указать на главной странице раздел «Cпутники — МКС».
Так, жители Краснодара и края смогут наблюдать космическую станцию несколько раз за ночь.
Сотрудник Московского Планетария, астрофизик Александр Перхняк отметил, что пролет МКС помогут увидеть приложения для смартфонов, например, «МКС Детектор» или ISS Spotter.
«Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», — рассказал Перхняк.
Как сообщали Юга.ру, в марте космонавт-испытатель Антон Шкаплеров представил расписание пролетов МКС для жителей Крыма.
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