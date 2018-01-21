Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе

Севастопольский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров во время субботника на Международной космической станции и полетал на пылесосе

Шкаплеров опубликовал в своем твиттере видео, наложив на него песню Ар Келли «I believe I can fly» (пер.: «Я верю, что могу летать»), передает RT.

Космонавт рассказал, что у него часто спрашивают, летал ли он на пылесосе по МКС, на что ему приходилось отвечать отрицательно. А во время субботника он решил провести летные испытания пылесоса.

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