Космонавт Шкаплеров сфотографировал города Крыма с борта МКС
Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров опубликовал фотографии двух городов на западе Крыма, сделанные с борта Международной космической станции
Снимки Симферополя и Сак опубликованы в инстаграме Шкаплерова.
Вы часто просите меня сфотографировать ваши родные города. Зимой это было крайне проблематично - большая часть России спряталась под облаками. Но с наступлением весны, надеюсь, ситуация изменится, поэтому буду чаще радовать вас снимками российских городов. А сегодня я передаю космический привет жителям Симферополя и города Саки на западе Крыма! И еще есть вопрос - я за вами постоянно наблюдаю из космоса, а вы следите на пролетом Международной космической станции? Если нет, то исправляйтесь ��Вот время наблюдения за МКС из Крыма в марте: ��26 марта 20:03:03 – 20:09:28 ��27 марта 20:47:15 – 20:53:42 ��28 марта 19:54:53 – 20:01:28 ��30 марта 19:47:00 – 19:58:21 • Citys on the Crimean peninsula from the #ISS - #Simferopol and #Saki.
Космонавт также предложил жителям Крыма понаблюдать за МКС с Земли и представил расписание, когда это можно будет сделать в марте.
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26 марта 20:03:03 — 20:09:28
27 марта 20:47:15 —20:53:42
28 марта 19:54:53 — 20:01:28
30 марта 19:47:00 — 19:58:21
Ранее российский космонавт Сергей Рязанский показал фотографии Симферополя и Крымского моста.
Как сообщали Юга.ру, ранее Антон Шкаплеров во время субботника на МКС полетал на пылесосе.
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