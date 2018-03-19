Космонавт Шкаплеров сфотографировал города Крыма с борта МКС

Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров опубликовал фотографии двух городов на западе Крыма, сделанные с борта Международной космической станции

Снимки Симферополя и Сак опубликованы в инстаграме Шкаплерова.

Космонавт также предложил жителям Крыма понаблюдать за МКС с Земли и представил расписание, когда это можно будет сделать в марте.