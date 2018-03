Космонавт Шкаплеров сфотографировал города Крыма с борта МКС

Вы часто просите меня сфотографировать ваши родные города. Зимой это было крайне проблематично - большая часть России спряталась под облаками. Но с наступлением весны, надеюсь, ситуация изменится, поэтому буду чаще радовать вас снимками российских городов. А сегодня я передаю космический привет жителям Симферополя и города Саки на западе Крыма! И еще есть вопрос - я за вами постоянно наблюдаю из космоса, а вы следите на пролетом Международной космической станции? Если нет, то исправляйтесь Вот время наблюдения за МКС из Крыма в марте: 26 марта 20:03:03 – 20:09:28 27 марта 20:47:15 – 20:53:42 28 марта 19:54:53 – 20:01:28 30 марта 19:47:00 – 19:58:21 • Citys on the Crimean peninsula from the #ISS - #Simferopol and #Saki.

