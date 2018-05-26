В Чечне по подозрению в хранении наркотиков задержали племянника главы местного «Мемориала»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании племянника руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в республике Оюба Титиева по подозрению в хранении наркотиков

Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале. По его словам, Адама Титиева задержали два дня назад с пакетом наркотического вещества. При этом, отметил глава Чечни, Титиев-младший ранее дважды был осужден за хранение наркотиков — в апреле 2001 года Кизилюртовским районным судом Дагестана и в мае 2011 года Шалинским городским судом ЧР.

Кадыров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон в Петербурге принял руководителя «Мемориала» Александра Черкасова. На встрече Черкасов поднял и вопрос Оюба Титиева, находящегося под следствием по подозрению в хранении наркотиков. Глава Чечни задался вопросом, собираются ли правозащитники, считающие его дядю политзаключенным, выступать в защиту его «племянника-ветерана».

«Может и его запишут в политзаключенные? Тем более, что у него уже имеется большой опыт общения с правоохранительными органами и судебной системой», — заявил он.

Как сообщали Юга.ру, 60-летний Оюб Титиев был задержан 9 января после того как полицейские обыскали его машину и нашли пакет с марихуаной. В отношении правозащитника возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января предъявили обвинение и арестовали на два месяца. 4 мая суд продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 июня.

Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подкинули. Он настаивает, что это провокация, связанная с его профессиональной деятельностью. Мемориал» назвал его политзаключенным.