Суд оставил под арестом подозреваемых в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака
Верховный суд Адыгеи оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте подозреваемых в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака
Напомним, Тахтамукайский районный суд Адыгеи 17 мая вынес решение о заключении под стражу ранее задержанных краснодарцев до 9 июля.
«25 мая состоялось два судебных заседания в Верховном суде Адыгеи. Рассматривались апелляционные жалобы адвокатов задержанных. Они просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. В результате Верховный суд оставил без изменения решения Тахтамукайского районного суда», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Верховного суда.
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Как сообщали Юга.ру, нападение на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака произошло в ауле Псейтук в ночь на 10 мая. В результате погибла его мать, а отец и сестра в тяжелом состоянии попали в больницу.
15 мая в поселке Яблоновском задержали подозреваемых в нападении.
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