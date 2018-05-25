Суд оставил под арестом подозреваемых в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака

Верховный суд Адыгеи оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте подозреваемых в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака

Напомним, Тахтамукайский районный суд Адыгеи 17 мая вынес решение о заключении под стражу ранее задержанных краснодарцев до 9 июля. «25 мая состоялось два судебных заседания в Верховном суде Адыгеи. Рассматривались апелляционные жалобы адвокатов задержанных. Они просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. В результате Верховный суд оставил без изменения решения Тахтамукайского районного суда», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Верховного суда.