Суд арестовал подозреваемых в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани
Тахтамукайский районный суд Адыгеи 17 мая вынес решение об аресте задержанных по подозрению в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака
Заседание суда проходило под председательством судьи Валентины Беджашевой. Рассматривалось два ходатайства следователя об аресте ранее судимых краснодарцев — 50-летнего Сергея Пономарева и 34‑летнего Ивана Кононенко.
15 мая они были задержаны в поселке Яблоновском по подозрению в нападении на дом в ауле Псейтук и убийстве Луизы Ахеджак.
Как сообщили порталу Юга.ру в суде, задержанные присутствовали на заседаниях, которые проходили в закрытом режиме. В результате судья удовлетворила ходатайства следователя об аресте задержанных.
«По решению суда подозреваемые задержаны на 1 месяц 25 дней, до 9 июля», — уточнили в суде.
Как сообщали Юга.ру, нападение на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака произошло в ауле Псейтук в ночь на 10 мая. В результате погибла его мать, отец и сестра в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
По факту разбойного нападения и убийства возбуждены уголовные дела, расследованием занимаются следователи отдела по особо важным делам. Также известно, что расследование дела находится на контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
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