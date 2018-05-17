Россия проиграла Канаде и впервые за пять лет не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира, проходящего в Дании

Встреча закончилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) в пользу канадцев. Победитель определился в овертайме — решающий бросок провел Райан О'Райлли, когда россияне находились в меньшинстве.

Таким образом, команда Ильи Воробьева выбыла из борьбы за медали. Впервые за пять лет россияне не вышли в полуфинал турнира.

Как сообщали Юга.ру, российская сборная вела в группе А, обыграв в начале турнира команды Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0). Затем россияне проиграли Чехии (4:3), обыграли Швейцарию (4:3) и Словакию (4:0), уступив лидерство в группе сборной Швеции. Шведской сборной россияне проиграли впервые за 14 лет (1:3). Со второго места в группе национальная сборная вышла в плей-офф, где встретилась с Канадой.