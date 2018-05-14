Россия победила Словакию в матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче шестого тура группового этапа чемпионате мира — 2018, проходящего в Дании

Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу россиян. В составе национальной сборной отличились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.

По результатам матча сборная России с 16 очками на счету занимает в группе А второе место. На один балл она отстает от лидирующей Швеции, с которой ей предстоит сыграть 15 мая.

ЧМ-2018 по хоккею проходит с 4 по 20 мая.