Россия победила Словакию в матче ЧМ по хоккею

Вся Россия

Распечатать

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче шестого тура группового этапа чемпионате мира — 2018, проходящего в Дании

Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу россиян. В составе национальной сборной отличились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.

По результатам матча сборная России с 16 очками на счету занимает в группе А второе место. На один балл она отстает от лидирующей Швеции, с которой ей предстоит сыграть 15 мая.

ЧМ-2018 по хоккею проходит с 4 по 20 мая.

Читайте также:

Ранее российские хоккеисты одержали крупные победы над сборными Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0), затем проиграли Чехии (4:3) и обыграли Швейцарию (4:3).

Хоккей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Голубев: Работу над проектом метро в Ростове начнут после ЧМ
Один человек погиб при взрыве газа в подвале дома в Ингушетии
Россия победила Словакию в матче ЧМ по хоккею
Галицкий провел экскурсию по стадиону и академии ФК «Краснодар» для посла Испании
Минюст заявил, что в Чечне не удалось найти геев и попросил ООН помочь их обнаружить
РФС не дал лицензию ФК «Кубань» на сезон-2018/19

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале