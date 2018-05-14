Россия победила Словакию в матче ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче шестого тура группового этапа чемпионате мира — 2018, проходящего в Дании
Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу россиян. В составе национальной сборной отличились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.
По результатам матча сборная России с 16 очками на счету занимает в группе А второе место. На один балл она отстает от лидирующей Швеции, с которой ей предстоит сыграть 15 мая.
ЧМ-2018 по хоккею проходит с 4 по 20 мая.
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Ранее российские хоккеисты одержали крупные победы над сборными Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0), затем проиграли Чехии (4:3) и обыграли Швейцарию (4:3).
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