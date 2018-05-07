Россия разгромила Белоруссию в матче ЧМ-2018 по хоккею

Вся Россия

Распечатать

Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионате мира — 2018, проходящего в Дании

Встреча закончилась победой россиян со счетом 6:0. Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль.

Сборная России побеждает в третьем матче на чемпионате мира — ранее команда обыграла сборные Франции и Австрии — и набирает 9 очков после трех туров, занимая первую строчку в группе А. Россияне забросили 20 шайб за три матча и пока не пропустили не одной

Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая. Соперником станет сборная Чехии.

Хоккей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Россия разгромила Белоруссию в матче ЧМ-2018 по хоккею
На Дону проводят проверку по факту избиения школьника сотрудником МЧС на Первомае
Взорвавший гранату в квартире в Ставрополе оказался бывшим бойцом СОБРа
Владимир Путин подписал новый «майский указ»
Проект моста между Кубанью и Адыгеей предложат включить в федеральную программу
Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры. Дворковича, Хлопонина, Шувалова и Рогозина в списке нет

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале