Россия разгромила Белоруссию в матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионате мира — 2018, проходящего в Дании

Встреча закончилась победой россиян со счетом 6:0. Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль.

Сборная России побеждает в третьем матче на чемпионате мира — ранее команда обыграла сборные Франции и Австрии — и набирает 9 очков после трех туров, занимая первую строчку в группе А. Россияне забросили 20 шайб за три матча и пока не пропустили не одной

Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая. Соперником станет сборная Чехии.