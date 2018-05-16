Сборная России по хоккею впервые за 14 лет проиграла Швеции в матче ЧМ

Хоккеисты сборной России 15 мая потерпели поражение от Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

Россияне проиграли национальной команде Швеции со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе сборной России забил Кирилл Капризов. У Швеции отличились Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

Таким образом, команда Ильи Воробьева уступила шведам первое место в таблице группы «А» и со второго места вышла в плей-офф, где 17 мая встретится со сборной Канады.

В прошлый раз Россияне проигрывали шведам 27 апреля 2004 года на групповом этапе турнира в Чехии, когда матч завершился со счетом 3:2, передает RT.