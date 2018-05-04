Россия разгромила Францию в первом матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России по хоккею в первом матче чемпионата мира, проходящего в Дании, разгромила команду Франции

Подопечные Ильи Воробьева обыграли соперника со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). Дубль на свой счет записал Кирилл Капризов. Еще по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов. Следующий матч российская команда проведет 6 мая. Соперником станет сборная Австрии.