Россия разгромила Францию в первом матче ЧМ-2018 по хоккею
Сборная России по хоккею в первом матче чемпионата мира, проходящего в Дании, разгромила команду Франции
Подопечные Ильи Воробьева обыграли соперника со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).
Дубль на свой счет записал Кирилл Капризов. Еще по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов.
Следующий матч российская команда проведет 6 мая. Соперником станет сборная Австрии.
Шайба Артёма Анисимова (7:0) pic.twitter.com/2dGJC93Vzi— Хоккей России (@russiahockey) May 4, 2018
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