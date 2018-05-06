Россия разгромила Австрию в матче ЧМ-2018 по хоккею

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Хоккеисты сборной России крупно победили сборную Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018, который проходит в Дании

Встреча закончилась со счетом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян. Дубль на свой счет записал Михаил Григоренко, также шайбы забросили Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Как сообщали Юга.ру, 4 мая национальная сборная со счетом 7:0 обыграла команду Франции.

Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет 7 мая — россияне сыграют с командой Белоруссии.

ЧМ-2018 по хоккею проходит с 4 по 20 мая.

Хоккей
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