В Краснодаре возобновят показы фильмов под открытым небом

В Юбилейном микрорайоне Краснодара стартует новый сезон проекта «Кино нашего двора»

Первый показ состоится 25 мая у фонтана на бульваре Платановом.

В рамках акции будут бесплатно показывать отечественные фильмы, горожане смогут выбрать кино для сеанса в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Для первого показа предложены десять картин: «Любовь и голуби», «Контрибуция», «Второе детство», «Бриллиантовая рука», «Коробка», «Три дня весны», «Яна+Янко», «Время первых», «72 часа», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Организаторы проекта рассказали, что предварительный список фильмов выбирался через опрос горожан. В соцсетях предварительно провели голосование среди молодежи и по итогам сформировали основной перечень, из которого перед каждым показом будут выбирать фильм для той или иной площадки.

Перед началом показа запланировано выступление вокальных коллективов, рассказали в пресс-службе управления по делам молодежи администрации Краснодара.

В этом летнем сезоне в Краснодаре состоится 12 кинопоказов в разных точках города, одну из которых смогут выбрать горожане.