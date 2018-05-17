В Краснодаре возобновят показы фильмов под открытым небом
В Юбилейном микрорайоне Краснодара стартует новый сезон проекта «Кино нашего двора»
Первый показ состоится 25 мая у фонтана на бульваре Платановом.
В рамках акции будут бесплатно показывать отечественные фильмы, горожане смогут выбрать кино для сеанса в группе акции в соцсети «ВКонтакте».
Для первого показа предложены десять картин: «Любовь и голуби», «Контрибуция», «Второе детство», «Бриллиантовая рука», «Коробка», «Три дня весны», «Яна+Янко», «Время первых», «72 часа», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
Организаторы проекта рассказали, что предварительный список фильмов выбирался через опрос горожан. В соцсетях предварительно провели голосование среди молодежи и по итогам сформировали основной перечень, из которого перед каждым показом будут выбирать фильм для той или иной площадки.
Перед началом показа запланировано выступление вокальных коллективов, рассказали в пресс-службе управления по делам молодежи администрации Краснодара.
В этом летнем сезоне в Краснодаре состоится 12 кинопоказов в разных точках города, одну из которых смогут выбрать горожане.
- 25 мая — бульвар Платановый
- 16 июня — улица 2-я Целиноградская, 38/2
- 23 июня — Городской сад
- 30 июня — Вишняковский сквер
- 6 июля — многофункциональная спортивная площадка на улице Огородной, 19 в хуторе Ленина
- 20 июля — поселок Белозерный, 12/1
- 27 июля — поселок Пригородный, 60
- 3 августа — Петровский сквер на пересечении улиц Майкопской, Воронежской, Адыгейской Набережной и переулка Петровского
- 17 августа — сквер Старокорсунский на улице Красной, 27/1 в станице Старокорсунской
- 31 августа — спортивная площадка перед детским садом «Солнечный круг» на улице 40 лет Победы, 121/1
- 7 сентября — бульвар на пересечении улиц Карякина и Байбакова
- 14 сентября — по предложениям краснодарцев
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в амфитеатре парка «Краснодар» начали показывать кино по выходным. Зрители уже увидели картины с Одри Хэпберн, военную комедию «Небесный тихоход» и мюзиклы с Джином Келли.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.