В Краснодаре возобновят показы фильмов под открытым небом

Краснодарский край

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара стартует новый сезон проекта «Кино нашего двора»

Первый показ состоится 25 мая у фонтана на бульваре Платановом.

В рамках акции будут бесплатно показывать отечественные фильмы, горожане смогут выбрать кино для сеанса в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Для первого показа предложены десять картин: «Любовь и голуби», «Контрибуция», «Второе детство», «Бриллиантовая рука», «Коробка», «Три дня весны», «Яна+Янко», «Время первых», «72 часа», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

Организаторы проекта рассказали, что предварительный список фильмов выбирался через опрос горожан. В соцсетях предварительно провели голосование среди молодежи и по итогам сформировали основной перечень, из которого перед каждым показом будут выбирать фильм для той или иной площадки.

Перед началом показа запланировано выступление вокальных коллективов, рассказали в пресс-службе управления по делам молодежи администрации Краснодара.

В этом летнем сезоне в Краснодаре состоится 12 кинопоказов в разных точках города, одну из которых смогут выбрать горожане.

  • 25 мая — бульвар Платановый
  • 16 июня — улица 2-я Целиноградская, 38/2
  • 23 июня — Городской сад
  • 30 июня — Вишняковский сквер
  • 6 июля — многофункциональная спортивная площадка на улице Огородной, 19 в хуторе Ленина
  • 20 июля — поселок Белозерный, 12/1
  • 27 июля — поселок Пригородный, 60
  • 3 августа — Петровский сквер на пересечении улиц Майкопской, Воронежской, Адыгейской Набережной и переулка Петровского
  • 17 августа — сквер Старокорсунский на улице Красной, 27/1 в станице Старокорсунской
  • 31 августа — спортивная площадка перед детским садом «Солнечный круг» на улице 40 лет Победы, 121/1
  • 7 сентября — бульвар на пересечении улиц Карякина и Байбакова
  • 14 сентября — по предложениям краснодарцев

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