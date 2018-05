В амфитеатре парка «Краснодар» покажут военную комедию «Небесный тихоход»

Новая суббота новый #ДеньПоказа в моём амфитеатре! В преддверии Дня Победы приглашаю вас посмотреть военную комедию "Небесный тихоход" (1945 г.) режиссера Семёна Тимошенко. Это комедийная история о неунывающих фронтовых друзьях-лётчиках. Начало показа 5 мая в 20:00! Вход свободный! @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #ВеснаВКраснодаре #КиноПодОткрытымНебом

A post shared by Official Park Krasnodar (@officialparkkrasnodar) on May 4, 2018 at 10:55am PDT