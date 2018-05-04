В амфитеатре парка «Краснодар» покажут военную комедию «Небесный тихоход»

В амфитеатре городского парка «Краснодар» в преддверии Дня Победы 5 мая состоится показ фильма «Небесный тихоход»

По сюжету, три фронтовых друга-летчика поклялись до конца войны не влюбляться даже в самых красивых девушек. Однако один из них получил ранение, из-за которого ему запретили летать на скоростных самолетах, и он продолжает службу в ночной бомбардировочной авиации на легких самолетах, где он сталкивается с летчицами женской эскадрильи и влюбляется в журналистку.

Сеанс начнется в 20:00, вход свободный, сообщили в аккаунте парка в инстаграме.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», вечером 5 мая будет облачно, но без осадков. Ожидается 21-26 °С и слабый ветер.