В амфитеатре парка «Краснодар» покажут военную комедию «Небесный тихоход»
В амфитеатре городского парка «Краснодар» в преддверии Дня Победы 5 мая состоится показ фильма «Небесный тихоход»
Военная комедия режиссера Семена Тимошенко вышла в 1945 году.
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По сюжету, три фронтовых друга-летчика поклялись до конца войны не влюбляться даже в самых красивых девушек. Однако один из них получил ранение, из-за которого ему запретили летать на скоростных самолетах, и он продолжает службу в ночной бомбардировочной авиации на легких самолетах, где он сталкивается с летчицами женской эскадрильи и влюбляется в журналистку.
Сеанс начнется в 20:00, вход свободный, сообщили в аккаунте парка в инстаграме.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», вечером 5 мая будет облачно, но без осадков. Ожидается 21-26 °С и слабый ветер.
Новая суббота �� новый #ДеньПоказа в моём амфитеатре! В преддверии Дня Победы приглашаю вас посмотреть военную комедию "Небесный тихоход" (1945 г.) режиссера Семёна Тимошенко. Это комедийная история о неунывающих фронтовых друзьях-лётчиках. Начало показа 5 мая в 20:00! Вход свободный! @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #ВеснаВКраснодаре #КиноПодОткрытымНебом
Как сообщали Юга.ру, в апреле ты е в амфитеатре парка «Краснодар» начали показывать фильмы. Первыми лентами были «Римские каникулы» и «Забавная мордашка» с Одри Хэпберн. Фильмотека будет обновляться.
Ранее в амфитеатре показывали выездные футбольные матчи «Краснодара» и сборной России.
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