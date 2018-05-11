В амфитеатре парка «Краснодар» покажут мюзиклы с Джином Келли

В парке возле стадиона ФК «Краснодар» 12 и 13 мая устроят показы фильмов с Джином Келли

В субботу в 20:00 посетители парка смогут увидеть в амфитеатре музыкальный фильм 1952 года «Поющие под дождем». В воскресенье в это же время начнется показ мюзикла 1949 года «Увольнение в город».

«Пение и танцы во время показов не запрещены», — говорится в публикации в аккаунте городского парка «Краснодар» в инстаграме.