В амфитеатре парка «Краснодар» покажут мюзиклы с Джином Келли
В парке возле стадиона ФК «Краснодар» 12 и 13 мая устроят показы фильмов с Джином Келли
Читайте также:
В субботу в 20:00 посетители парка смогут увидеть в амфитеатре музыкальный фильм 1952 года «Поющие под дождем». В воскресенье в это же время начнется показ мюзикла 1949 года «Увольнение в город».
«Пение и танцы во время показов не запрещены», — говорится в публикации в аккаунте городского парка «Краснодар» в инстаграме.
Новые выходные начнутся уже завтра! А это значит, что мой амфитеатр вновь будет ждать гостей в #ДеньПоказа! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Фильмы с Джином Келли подготовлены на этот Weekend✨✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �� Суббота, 12 мая, 20:00 �� посмотрим музыкальный фильм "Поющие под дождем"! (1952 г., возрастное ограничение 12+) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �� Воскресенье, 13 мая, 20:00 �� "Увольнение в город" (1949, 0+) - еще один фильм-мюзикл от несравненного Келли! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Пение и танцы во время показов не запрещены! ���� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Приходите в гости �� за неделю я очень соскучился! ��@officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #КиноПодОткрытымНебом
Смотрите фоторепортаж:
Напомним, 13 мая на стадионе «быков» в 14:00 состоится заключительный матч сезона российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет казанский «Рубин».
По прогнозу погоды, в Краснодаре в субботу ожидается ясная погода, в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха вечером — 16-17 °С.
Как сообщали Юга.ру, парк у стадиона «Краснодара» открылся в сентябре 2017 года. В амфитеатре устраивали трансляции футбольных матчей, а в апреле там начали показывать фильмы.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.