Мэрия Краснодара нашла инвестора для долгостроя на улице Седина

Компания «Девелопмент-Юг» рассмотрит возможность завершения строительства жилого комплекса «Анит-Сити» в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел встречу с инициативной группой дольщиков проблемного комплекса «Анит-Сити» и представителем компании «Девелопмент-Юг», которая предварительно договорилась с администрацией о достройке ЖК в качестве инвестора.

Строительство ЖК «Анит-Сити» началось в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131. Застройщик, компания «Модуль-Инвест», планировал возвести жилой комплекс на участке площадью 0,66 га, ограниченном улицами Пашковской, Коммунаров, Длинной и Седина, однако строительство остановилось на втором литере, а первый так и не ввели в эксплуатацию.

Таким образом, застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками и комбинатом «Анит», который является собственником участка земли. Суд постановил расторгнуть договор аренды, но решение пока не исполнено, так как процесс в отношении «Модуль-Инвеста» продолжается, передает пресс-служба администрации Краснодара.

«Мы продолжаем разбираться с достаточно сложной ситуацией, которая сложилась вокруг ЖК "Анит-Сити". Определенные результаты есть, но говорить о конкретных сроках возобновления строительства еще рано, так как еще нет возможности, чтобы на объект мог официально зайти новый инвестор», — рассказал Евгений Первышов.