Власти Ставрополья отчитались о первых 4,3 млн рублей от курортного сбора
В Ставропольском крае с 1 по 10 мая операторы курортного сбора получили 4,3 млн рублей
За этот период Ставрополье посетили более 12 тыс. отдыхающих. Курортный сбор оплатили около 9 тыс. человек с учетом льготных категорий граждан.
Глава края Владимир Владимиров отметил, что в этом году от введения курортного сбора край планирует получить более 180 млн рублей. По его словам, все эти деньги направят на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры.
«Не так важно показать, сколько собирается денег. Но надо сделать так, чтобы жители и гости края видели, какие объекты и в какие сроки будут улучшаться и создаваться за счет курортного сбора», — цитирует Владимирова пресс-служба главы Ставропольского края.
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Как сообщали Юга.ру, 1 мая в Ставропольском крае и на Алтае стартовал эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Планировалось, что эксперимент продлится с мая 2018 по 2022 год в четырех пилотных регионах — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Однако власти Крыма отказались от введения эксперимента в этом году, обосновав это решение консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими. Там проект должен стартовать в 2019 году. А в Краснодарском крае срок начала эксперимента перенесли на 16 июля из-за проведения в регионе чемпионата мира по футболу.
На территории Ставрополья курортный сбор будут взимать в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. Размер курортного сбора составляет 50 рублей за сутки пребывания на территории региона (за исключением дня заезда).
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