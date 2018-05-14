Власти Ставрополья отчитались о первых 4,3 млн рублей от курортного сбора

В Ставропольском крае с 1 по 10 мая операторы курортного сбора получили 4,3 млн рублей

За этот период Ставрополье посетили более 12 тыс. отдыхающих. Курортный сбор оплатили около 9 тыс. человек с учетом льготных категорий граждан.

Глава края Владимир Владимиров отметил, что в этом году от введения курортного сбора край планирует получить более 180 млн рублей. По его словам, все эти деньги направят на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры.

«Не так важно показать, сколько собирается денег. Но надо сделать так, чтобы жители и гости края видели, какие объекты и в какие сроки будут улучшаться и создаваться за счет курортного сбора», — цитирует Владимирова пресс-служба главы Ставропольского края.