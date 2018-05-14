Кубанские казаки не будут проверять смартфоны граждан на наличие Telegram. Войско это опровергло, назвало вымыслом и клеветой
В Кубанском казачьем войске опровергли информацию о том, что казаки будут досматривать смартфоны граждан на наличие месседжера Telegram
На сайте «ИА "Панорама"», которое публикует фейковые новости, 12 мая появилась информация о том, что на Кубани казаков якобы планируют наделить полномочиями досматривать телефоны граждан и проверять их мобильные телефоны на наличие приложений Tor, Telegram и различных VPN-сервисов. Там же приводились слова атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, который якобы поддерживает такую инициативу и призывает проводить разъяснительные беседы с гражданами.
Эта информация быстро распространилась в социальных сетях, многие пользователи восприняли ее всерьез.
В пресс-службе Кубанского казачьего войска порталу Юга.ру сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
«На интернет-сайтах была опубликована статья под заголовком "Кубанские казаки смогут досматривать смартфоны прохожих на наличие запрещенных приложений". Материал имеет клеветнический характер и дискредитирует казаков Кубани. Считаем необходимым разъяснить, что информация, содержащаяся в статье, полностью не соответствует действительности. Несение государственной службы является одним из основных и стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска, но только в рамках действующего законодательства. Слова атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, которые приводятся в статье, являются вымыслом», — прокомментировали в пресс-службе войска.
Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, руководство которого отказалось предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно. Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается». Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.
В России для защиты интернета предложили создать казачьи кибердружины. Планируется, что они будут бороться с вербовщиками террористов в соцсетях.
Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда в апреле заявил, что Союз казачьей молодежи позволяет «оттаскивать школьников от компьютеров».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.