Кубанские казаки не будут проверять смартфоны граждан на наличие Telegram. Войско это опровергло, назвало вымыслом и клеветой

В Кубанском казачьем войске опровергли информацию о том, что казаки будут досматривать смартфоны граждан на наличие месседжера Telegram

На сайте «ИА "Панорама"», которое публикует фейковые новости, 12 мая появилась информация о том, что на Кубани казаков якобы планируют наделить полномочиями досматривать телефоны граждан и проверять их мобильные телефоны на наличие приложений Tor, Telegram и различных VPN-сервисов. Там же приводились слова атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, который якобы поддерживает такую инициативу и призывает проводить разъяснительные беседы с гражданами.

Эта информация быстро распространилась в социальных сетях, многие пользователи восприняли ее всерьез.

В пресс-службе Кубанского казачьего войска порталу Юга.ру сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«На интернет-сайтах была опубликована статья под заголовком "Кубанские казаки смогут досматривать смартфоны прохожих на наличие запрещенных приложений". Материал имеет клеветнический характер и дискредитирует казаков Кубани. Считаем необходимым разъяснить, что информация, содержащаяся в статье, полностью не соответствует действительности. Несение государственной службы является одним из основных и стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска, но только в рамках действующего законодательства. Слова атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, которые приводятся в статье, являются вымыслом», — прокомментировали в пресс-службе войска.