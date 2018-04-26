Движение машин по Крымскому мосту откроют во второй половине мая

Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая

«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, Готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», — цитирует его «Крыминформ» .

Накануне специалисты завершили асфальтирование всех 19 км дороги по мосту и установили все мачты освещения. Подходит к концу монтаж барьерных ограждений и нанесение разметки. Кроме того, специалисты провели статические и динамические испытания автодорожной части моста, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, изначально автомобильную часть моста через Керченский пролив должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную — спустя ровно год. Однако 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что движение машин по мосту откроют в мае.