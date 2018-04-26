Движение машин по Крымскому мосту откроют во второй половине мая
Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая
Об этом 26 апреля заявил гендиректор по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, Готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», — цитирует его «Крыминформ».
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Накануне специалисты завершили асфальтирование всех 19 км дороги по мосту и установили все мачты освещения. Подходит к концу монтаж барьерных ограждений и нанесение разметки. Кроме того, специалисты провели статические и динамические испытания автодорожной части моста, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, изначально автомобильную часть моста через Керченский пролив должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную — спустя ровно год. Однако 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что движение машин по мосту откроют в мае.
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