Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста
Президент России Владимир Путин приедет на открытие Крымского моста
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не стал анонсировать точную дату мероприятия.
«Я не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что автомобильная очередь стройки завершена и, конечно, открытие будет в ближайшее время», — сказал пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, представить открытие этого колоссального строительного объекта без президента было бы сложным, сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая. Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле.
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