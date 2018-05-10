Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста

Президент России Владимир Путин приедет на открытие Крымского моста

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не стал анонсировать точную дату мероприятия.

«Я не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что автомобильная очередь стройки завершена и, конечно, открытие будет в ближайшее время», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, представить открытие этого колоссального строительного объекта без президента было бы сложным, сообщает «Интерфакс».