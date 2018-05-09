Футболисты «Краснодара» Жоаозиньо и Гранквист проведут встречу с болельщиками

Краснодарский край

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В Краснодаре 11 мая «быки» Андреас Гранквист и Жоаозиньо встретятся с футбольными болельщиками

В официальном твиттере футбольного клуба «Краснодар» сообщили, что встреча состоится амфитеатре парка «Краснодар» в 18:00.

«Готовь вопросы, пожелания и положительные эмоции, которыми захочешь поделиться!» — говорится в сообщении.

Как сообщали Юга.ру, капитан и защитник футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист уйдет из команды по истечении сезона-2017/18. Летом 2018 года после чемпионата мира Гранквист перейдет в шведский клуб на правах свободного агента и подпишет контракт, рассчитанный на три года.

Краснодар ФК «Краснодар»
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