Футболисты «Краснодара» Жоаозиньо и Гранквист проведут встречу с болельщиками

В Краснодаре 11 мая «быки» Андреас Гранквист и Жоаозиньо встретятся с футбольными болельщиками

Как сообщали Юга.ру, капитан и защитник футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист уйдет из команды по истечении сезона-2017/18. Летом 2018 года после чемпионата мира Гранквист перейдет в шведский клуб на правах свободного агента и подпишет контракт, рассчитанный на три года.