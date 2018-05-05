«Спартак» одержал победу над «Ростовом» и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Ростов» 5 мая проиграл московскому «Спартаку» в выездном матче чемпионата России

Поединок 29-го тра премьер-лиги прошел на «Открытие Арене» и завершился со счетом 2:0.

Голы на счету Лоренцо Мельгарехо (79-я минута) и Квинси Промеса (84-я минута). На 93-й минуте полузащитник гостей Хорен Байрамян получил вторую желтую карточку за игру и покинул поле, после чего «Ростов» доигрывал матч в меньшинстве.

За один тур до конца сезона «Спартак» с 56 очками занимает второе место, гарантирующее красно-белым участие в Лиге чемпионов сезона-2018/19, передает RT.

На первом месте в таблице РФПЛ — «Локомотив», который ранее обыграл «Зенит» и досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России. После этого поражения питерский клуб опустился на пятую строчку. Третье место занимает «Краснодар», заработавший 53 очка. Четвертым идет ЦСКА, у которого 52 очка еще две игры в запасе. «Ростов» с 34 очками занимает 12-е место.