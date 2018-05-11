В выходные на Кубани прогнозируют дожди с градом

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 и 13 мая

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные местами пройдет кратковременный дождь, в горах на отметках выше 1500 метров — с мокрым снегом. Днем и вечером в отдельных пунктах ожидается сильный дождь с градом.

В ночь на 12 мая будет 3-8 °С, на Азовском побережье — 8-13 °С, в горах местами похолодает до 0-2 °С, днем воздух прогреется до 16-21 °С. В ночь на 13 мая ожидается 7-12 °С, днем местами потеплеет до 23 °С. Ветер 4-9 м/с, местами, в том числе при грозах, порывы могут достигать 15 м/с.

В Краснодаре в субботу ожидается ясная погода, в воскресенье возможен небольшой дождь. Ночные температуры — 10-11 °С, днем будет 18-19 °С.

На побережье Черного моря местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ночью термометры покажут 10-15 °С, днем — 16-21 °С. В субботу на севере побережья ночью ожидается 5-10 °С, днем 12-17 °С. 12 мая ветер будет дуть со скоростью 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, 13 мая — 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Температура воды в Чером и Азовском морях — 17-19 °С, в районе Темрюка — 14 °С.

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