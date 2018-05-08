На подъезде к Крымскому мосту протестировали беспилотный автомобиль

У Крымского моста прошли тестовые испытания беспилотного КамАЗа

В Минтрансе сообщили, что на подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь прошел тестовый проезд беспилотных автомобилей

«Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта», — говорится в сообщении.

На одном участке ехали пять машин без водителей. Процесс контролировали разработчики, находившиеся в кабинах, сообщает RT.