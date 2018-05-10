Строители сдали автодорожную часть Крымского моста

Заказчик строительства Крымского моста — управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» — принял автодорожную часть моста

Пуск движения запланирован на вторую половину мая. Уточняется, что работа выполнена с требуемым качеством, в установленную смету и с опережением контрактного срока — вместо декабря 2018 года строительство завершено к началу мая.

«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А290 по Крымскому мосту», — сказал начальник Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Поясняется, что теперь рабочие должны установить дорожные знаки, а также подготовить все системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой дороге. Одновременно продолжают работы по строительству железнодорожной части Крымского моста. Срок завершения намечен на декабрь 2019 года, сообщает ТАСС.