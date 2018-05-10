Строители сдали автодорожную часть Крымского моста
Заказчик строительства Крымского моста — управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» — принял автодорожную часть моста
Пуск движения запланирован на вторую половину мая. Уточняется, что работа выполнена с требуемым качеством, в установленную смету и с опережением контрактного срока — вместо декабря 2018 года строительство завершено к началу мая.
«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А290 по Крымскому мосту», — сказал начальник Упрдор «Тамань» Роман Новиков.
Поясняется, что теперь рабочие должны установить дорожные знаки, а также подготовить все системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой дороге. Одновременно продолжают работы по строительству железнодорожной части Крымского моста. Срок завершения намечен на декабрь 2019 года, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая. Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле.
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