Совет директоров «Магнита» возглавил американец

Совет директоров российского ретейлера «Магнита» избрал председателем Чарльза Райана, которого номинировал в совет директоров основатель торговой сети Сергей Галицкий

Новый состав совета директоров компании был сформирован в апреле 2018 года, в его состав вошли Грегор Моват, Джеймс Симмонс, Пол Фоли, Чарльз Райан, Александр Присяжнюк, а также два представителя ВТБ — Тимати Демченко и Алексей Махнев.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций.

2 апреля в «Магните» назначили нового финансового директора, им стала Елена Милинова. Гендиректор сети Хачатур Помбухчан и его заместитель по продажам и HR Илья Саттаров не попали в совет директоров компании.