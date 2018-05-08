Совет директоров «Магнита» возглавил американец

Краснодарский край, Вся Россия

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Совет директоров российского ретейлера «Магнита» избрал председателем Чарльза Райана, которого номинировал в совет директоров основатель торговой сети Сергей Галицкий

Заместителем председателя станет Пол Фоли, следует из сообщения «Магнита».

Новый состав совета директоров компании был сформирован в апреле 2018 года, в его состав вошли Грегор Моват, Джеймс Симмонс, Пол Фоли, Чарльз Райан, Александр Присяжнюк, а также два представителя ВТБ — Тимати Демченко и Алексей Махнев.

Гендиректором ретейлера является Хачатур Помбухчан.

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Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций.

2 апреля в «Магните» назначили нового финансового директора, им стала Елена Милинова. Гендиректор сети Хачатур Помбухчан и его заместитель по продажам и HR Илья Саттаров не попали в совет директоров компании.

«Магнит» Бизнес-сообщество
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