МЧС продлило экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на Кубани
В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
С 5 мая по 7 мая на северо-западе, юго-востоке и в центральных и районах Кубани сохранится пожароопасность пятого класса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
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