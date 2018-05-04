МЧС продлило экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на Кубани

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности

С 5 мая по 7 мая на северо-западе, юго-востоке и в центральных и районах Кубани сохранится пожароопасность пятого класса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.