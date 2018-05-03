МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в южных регионах
МЧС России предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в ряде регионов ЮФО и СКФО из-за повышения температуры воздуха
По данным Южного регионального центра МЧС, чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) сохранится в отдельных районах Ростовской области и Калмыкии с 4 по 6 мая. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер, на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, сообщили в региональном центре.
В юго-восточных районах Краснодарского края также ожидается чрезвычайная пожароопасность. Краевое управление МЧС напоминает, что находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. В Адыгее прогнозируется пожароопасность 4-го класса по всем районам.
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Экстренное предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров в ближайшие сутки объявили также и региональные управления МЧС по Карачаево-Черкесии (4-й класс, в северных и южных районах), Ставропольскому краю (5-й класс, в центральных и юго-западных районах), Дагестану (в низменных, предгорных и горных районах), Ингушетии (4-й класс, в северных районах). МЧС призывает при посещении лесов воздержаться от разжигания костров.
По данным ГУ МЧС по Севастополю, 4 мая в городе существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, выявление единичных очагов природных пожаров.
По данным Гидрометцентра, погода в южных регионах в предстоящие дни будет достигать 30 градусов.
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