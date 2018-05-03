МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в южных регионах

МЧС России предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в ряде регионов ЮФО и СКФО из-за повышения температуры воздуха

По данным Южного регионального центра МЧС, чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) сохранится в отдельных районах Ростовской области и Калмыкии с 4 по 6 мая. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер, на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, сообщили в региональном центре.

В юго-восточных районах Краснодарского края также ожидается чрезвычайная пожароопасность. Краевое управление МЧС напоминает, что находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. В Адыгее прогнозируется пожароопасность 4-го класса по всем районам.