В Крыму запретили ходить в лес из-за пожароопасности

Крым

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На территории Крыма 29 апреля ввели особый противопожарный режим, все службы перешли в режим повышенной готовности

Совет министров Крыма выпустил постановление, с 29 апреля вводящее ограничение на пребывание граждан в лесах.

«В связи с тем, что на полуострове в большинстве регионов установлен наивысший, пятый класс пожарной опасности, в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», — говорится в документе, опубликованном на сайте МЧС региона.

В это время будет действовать запрет на посещение лесов, исключением станет сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, объектов показа и эколого-просветительских объектов на территории особо охраняемых природных зон и лесного фонда.

Запрещается разводить костры, проводить пожароопасные и газосварочные работы, использовать открытый огонь в лесах и на прилегающих к ним территориях, в том числе при сжигании порубочных остатков, сухой травы и мусора.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму до 4 мая дествует экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды. На полуострове ожидается повышение температуры до 30 °С. 

Безопасность Лесное хозяйство Пожароопасность
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