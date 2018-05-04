Жителей Сочи предупредили о высокой пожароопасности
В предгорьях и низких горах Сочи 4 и 5 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности
В период с 15:00 4 мая и до конца дня 5 мая в Сочи сохранится пожароопасность четвертого класса.
«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Сочи рекомендуется быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Читайте также:
В случае возникновения чрезвычайных происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в Крыму запретили ходить в лес, на полуострове ввели особый противопожарный режим.
Накануне МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в ЮФО и СКФО.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.