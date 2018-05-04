Жителей Сочи предупредили о высокой пожароопасности

В предгорьях и низких горах Сочи 4 и 5 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности

В период с 15:00 4 мая и до конца дня 5 мая в Сочи сохранится пожароопасность четвертого класса. «В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Сочи рекомендуется быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.