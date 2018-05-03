Краснодарский край потратил более 10 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018. В 10 раз меньше Ростовской области

Более 10 млрд рублей направили на подготовку к чемпионату мира по футболу в Краснодарском крае

«Общий объем финансирования подготовки к ЧМ в Краснодарском крае составил 10,613 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Почти половина этой суммы — 4,7 млрд рублей — ушла на реконструкцию сочинского стадиона «Фишт», который примет матчи мундиаля. Напомним, стадион «Фишт» построили к зимней Олимпиаде 2014 года, на нем состоялись церемонии открытия и закрытия Игр. Затем арену начали готовить к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Футбольный стадион «Фишт» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года. После Игр арену реконструировали, увеличив вместимость с 40 до 47,7 тыс. мест, создали там современное игровое поле, установили мультимедийные экраны с изображением высокой четкости и т.д.

Также значительная часть средств была потрачена на строительство и реконструкцию тренировочных баз для сборных ЧМ. Их 30 мая передадут оргкомитету «Россия-2018». В Анапе будет базироваться сборная Дании, в Геленджике — команды Исландиии Швеции, в Краснодаре разместится Испания, в Сочи — сборные Бразилии и Польши.

Кроме того, средства выделялись на проведение в Сочи фестиваля болельщиков. Для него в районе морского порта будет оборудована фан-зона, рассчитанная на 10 тыс. человек.

Еще часть средств будет потрачена на экипировку, проживание и проезд волонтеров — всего в крае их будет около двух тысяч человек — и на праздничное оформление городов к чемпионату.

Как сообщали Юга.ру, в соседней Ростовской области, по данным на февраль 2018 года, траты на подготовку ЧМ-2018 превысили 100 млрд рублей. Из них основная часть была затрачена на строительство стадиона «Ростов-Арена» и на строительство, реконструкцию и ремонт объектов к ЧМ-2018.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.