Путин и Инфантино в Сочи получили паспорта болельщика ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 3 мая прибыли в Сочи

Путин и Инфантино, а также глава Минкомсвязи Николай Никифоров посетили Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу, который находится в подтрибунном пространстве автодрома в Адлере.

С помощью автомата электронной очереди Путин и Инфантино получили талоны, с которыми подошли к стойкам регистрации, где операторы выдали им ID-карты, передает RT.

Путин прибыл в Сочи, чтобы провести заседание наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». На мероприятии обсудят готовность стадионов и объектов инфраструктуры ЧМ-2018, также планируется обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения мундиаля, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин осмотрит стадион «Фишт», на котором в преддверии мирового первенства провели реконструкцию.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На матчи в Сочи раскупили более 85% билетов.