Путин и Инфантино в Сочи получили паспорта болельщика ЧМ-2018

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 3 мая прибыли в Сочи

Путин и Инфантино, а также глава Минкомсвязи Николай Никифоров посетили Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу, который находится в подтрибунном пространстве автодрома в Адлере.

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С помощью автомата электронной очереди Путин и Инфантино получили талоны, с которыми подошли к стойкам регистрации, где операторы выдали им ID-карты, передает RT.

Путин прибыл в Сочи, чтобы провести заседание наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». На мероприятии обсудят готовность стадионов и объектов инфраструктуры ЧМ-2018, также планируется обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения мундиаля, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин осмотрит стадион «Фишт», на котором в преддверии мирового первенства провели реконструкцию. 

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На матчи в Сочи раскупили более 85% билетов.

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Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года за месяц до Кубка конфедераций президент России и глава ФИФА посетили Академию и стадион ФК «Краснодар», которые не имели никакого отношения к международным чемпионатам. Позже стало известно, что сборная Испании во время мундиаля будет жить и тренироваться в академии «быков». 

Владимир Путин Сочи ФИФА ЧМ-2018

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