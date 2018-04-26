На матчи ЧМ-2018 в Сочи раскупили 85% билетов

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского Вениамин Кондратьев 26 апреля на заседании оргкомитета по подготовке и проведению на Кубани чемпионата мира по футболу сообщил о ходе продажи билетов

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По словам главы региона, за 49 дней до начала турнира болельщики приобрели более 85% билетов на матчи на сочинском «Фиште».

Готовность арены составляет 100%. Завершено расширение зоны телевещателей, строительство тренировочных баз для размещения команд-участниц, медиацентр и ресторан зоны гостеприимства находятся в стадии доработки. Строительство временной инфраструктуры должно быть завершено к 25 мая.

С 15 мая на «Адлер-Арене» начнет работать в постоянном режиме оперативный штаб региона, ответственный за бесперебойную работу всех служб Кубани.

«Такие же штабы до 1 мая 2018 года будут созданы во всех городах, принимающих футбольные сборные, для решения текущих вопросов бытового характера», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Кубани.

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Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи.

Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Дона Василий Голубев заявил, что российские болельщики раскупили 80% билетов на матчи, которые примет «Ростов-Арена».

Болельщики Вениамин Кондратьев Сочи Стадион «Фишт» Футбол ЧМ-2018

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