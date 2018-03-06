Путин и Инфантино сыграли в футбол в Кремле

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Глава России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино поиграли в мяч в Кремле

В соцсетях чемпионата мира по футболу 6 марта появился видеоролик, посвященный 100 дням до старта мундиаля.

На записи футболисты, представляющие 32 страны — участницы ЧМ-2018, отчеканили мяч 100 раз. В ролике снялись Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Августин Окоча, Уэйн Руни, Нуну Гомеш, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Харри Кьюэлл, Томас Брулин, Ежи Дудек, Пауло Ванчопе, Эйдур Гудьонсен, Деян Станкович, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдеррама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие, передает RT.

Смотрите фоторепортаж:

В конце видео президент России Владимир Путин перекидывается мячом с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в честь 100 дней до старта мундиаля устроили футбольный матч с участием дельфинов.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Владимир Путин Футбол ЧМ-2018

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