Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» — «Локомотив»

В кассах стадиона футбольного клуба «Краснодар» началась продажа билетов на игру с лидером чемпионата России московским «Локомотивом»

Матч 28-го тура российской премьер-лиги состоится 30 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00. Билеты на этот поединок можно приобрести только в кассах стадиона, будет выдаваться один билет в руки. Стоимость одного места составит от 400 до 1 тыс. рублей, билеты в бизнес-ложе и VIP-зоне обойдутся в 2 и 5 тыс. рублей соответственно.