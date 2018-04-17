Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» — «Локомотив»
В кассах стадиона футбольного клуба «Краснодар» началась продажа билетов на игру с лидером чемпионата России московским «Локомотивом»
Матч 28-го тура российской премьер-лиги состоится 30 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Билеты на этот поединок можно приобрести только в кассах стадиона, будет выдаваться один билет в руки. Стоимость одного места составит от 400 до 1 тыс. рублей, билеты в бизнес-ложе и VIP-зоне обойдутся в 2 и 5 тыс. рублей соответственно.
Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс стадиона можно получить на сайте «быков».
Перед встречей с «Локомотивом» «Краснодар» 22 апреля на выезде сыграет с ЦСКА. Последний домашний матч сезона черно-зеленые проведут 13 мая против казанского «Рубина».
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