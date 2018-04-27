На Кубани синоптики прогнозируют жару до 30 °С

В Краснодарском крае днем 27 апреля метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха до 30 °С

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем на Кубани воздух прогреется до 25-30 °С. Вечером местами по краю пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах — с градом. Ветер 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

В Краснодаре осадков не ожидается, днем температура термометры покажут 27-29 °С. На Азовском побережье потеплеет до 21-26 °С, на побережье Черного моря — 20-25 °С, на юге до 28 °С.

28 и 29 апреля в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами, вечером в отдельных пунктах — с градом. Ночью похолодает до 9-14 °С, в предгорьях 3-8 °С, днем 19-24 °С, местами до 26 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Ночные температуры — 10-15 °С, днем воздух прогреется до 17-22°, на юге ожидается 21-26 °С. Ветер 6-11 м/с, местами усиление до 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы до 20 м/с.