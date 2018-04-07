Матч «Зенит» — «Краснодар» покажут в парке у стадиона черно-зеленых

Матч между футбольными клубами «Зенит» и «Краснодар» 7 апреля покажут в амфитеатре парка у стадиона «Краснодар»

Матч 25-го тура российской премьер-лиги состоится на стадионе «Санкт-Петербург». Прямая трансляция игры в амфитеатре парка «быков» начнется в 16:30, сообщил «Краснодар» в своих соцсетях.