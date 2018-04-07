Матч «Зенит» — «Краснодар» покажут в парке у стадиона черно-зеленых
Матч между футбольными клубами «Зенит» и «Краснодар» 7 апреля покажут в амфитеатре парка у стадиона «Краснодар»
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Матч 25-го тура российской премьер-лиги состоится на стадионе «Санкт-Петербург». Прямая трансляция игры в амфитеатре парка «быков» начнется в 16:30, сообщил «Краснодар» в своих соцсетях.
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Как сообщали Юга.ру, по прогнозу краевого гидрометцентра, в Краснодаре 7 апреля ожидается ясная погода, температура воздуха — до 20 °C.
По итогам 24 туров чемпионата России «Зенит» с 42 очками занимает четвертое место. «Краснодар» набрал на одно очко меньше и расположился строчкой ниже. Поединок между командами станет первым для Мурада Мусаева на посту главного тренера черно-зеленых.
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